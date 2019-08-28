"Ведомости" узнали о планах Минпромторга ввести квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Предприятиям ОПК министерство предлагает дать преимущества даже перед другими отечественными производителями

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает ввести временную экономическую поддержку через госзаказ производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма, которое Минпромторг направил для обсуждения в Минфин.

В частности, госзаказчиков предлагается обязать отдавать российским производителям и поставщикам фиксированную долю заказа. В 2020 году эта доля должна составлять 30% общих годовых закупок, а в 2021 году - уже 50%. Издание отмечает, что часть квоты, согласно проекту постановления, требуется отдавать именно производителям ОПК.

Кроме того, предлагается организовывать отдельные торги для российских производителей, и только если они будут признаны несостоявшимися, проводить повторные торги для всех участников.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявил "Ведомостям", что ведомство эту инициативу не поддерживает. Он считает, что отдельные квоты для предприятий ОПК поделит предприятия более российские и менее российские. "Это нанесет ущерб добросовестной конкуренции и негативно отразится на экономике и качестве контрактов", - добавил он.

В Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития не ответили на запрос издания.

При этом авторы отмечают, что в июле российски вице-премьер Дмитрий Козак, напротив, поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на иностранное участие в госзаказе другими способами поддержки российского производителя.