Минпромторг может изменить условия доступа к программам льготных автокредитов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает корректировку условий программ льготного автокредитования для полного исполнения их лимитов на 2022 год, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Альберт Каримов, курирующий автопром.

"Мы будем стремиться обеспечить полное кассовое исполнение по всей программе (льготного автокредитования - ИФ). Сейчас в проработке есть ряд мер по ее дополнительной корректировке", - сказал он.

По его словам, корректировки не будут касаться дофинансирования, а могут затронуть условия доступа к автокредитам, чтобы "обеспечить полное кассовое исполнение программы". Детали корректировок чиновник не раскрыл, отметив, что "сейчас проект постановления на рассмотрении".

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров накануне сообщал "Российской газете", что бюджет программы льготного автокредитования, перезапущенной Минпромторгом в середине июля текущего года, к октябрю выбран менее чем наполовину.

"На начало октября в рамках программы льготного автокредитования реализовано около 22 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил около 4,1 млрд рублей. В целом бюджет программы льготного автокредитования в 2022 году составляет 9,7 млрд рублей", - говорил Мантуров.

Программы льготного автокредитования, перезапущенные Минпромторгом с середины июля, являются одним из основных инструментов стимулирования спроса на российском авторынке. Они предполагают субсидирование 20%-х (для жителей Дальнего Востока - 25%-х) скидок на автомобили стоимостью до 2 млн руб. Воспользоваться программами могут, в частности, те, кто приобретает свой первый автомобиль, семьи с одним несовершеннолетним ребенком и более, а также медработники и работники сферы образования.

Льготные автокредиты в России можно получить на все модели Lada, "УАЗа" и "ГАЗа", а также кроссоверы Haval Jolion и электромобили Evolute, серийный выпуск которых в конце сентября был начат на липецком "Моторинвесте". На последние действует повышенная скидка в 35% (не более 925 тысяч руб.)

По данным АЕБ, за 9 месяцев 2022 года в России был продан 506 661 легковой автомобиль и LCV, что на 59,8% меньше, чем годом ранее. Наиболее значительная просадка рынка (на 83,5%, до 24 268 проданных новых машин) пришлась на май. С тех пор продажи медленно восстанавливаются, темпы их роста месяц к месяцу составляли от 12% до 28,7%.

Доля рынка иностранных марок, прекративших производство и поставки в России, закономерно сокращается, заметно растет доля российских и китайских брендов.