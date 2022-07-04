Минпромторг ждет, что господдержка простимулирует выпуск в РФ около 80 тыс. авто в 2022 г.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Программы господдержки спроса в автопроме, которые планируется перезапустить в ближайшее время, простимулируют производство в России около 80 тысяч автомобилей при ожидаемом по году рынке в 750-800 тыс. проданных новых машин, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Альберт Каримов в кулуарах выставки "Иннопром-2022".

Перезапуск в ближайшее время основных мер господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, был утвержден по итогам отраслевого совещания с участием президента Владимира Путина в середине июня. В 2022 г. на поддержку спроса планируется направить 20,7 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга, а также программ поддержки производителей газомоторной техники и стимулирования спроса на электромобили позволят в совокупности простимулировать производство 80 тыс. автомобилей в текущем году", - сказал Каримов "Интерфаксу".

Минпромторг ранее прогнозировал, что в 2022 году на российском авторынке может быть продано около 750 тыс. новых легковых автомобилей. По словам Каримова, "консенсус-прогноз, в целом - от 750 до 800 тысяч автомобилей по году". Замглавы Минпромторга отметил, что российская промышленность "с точки зрения, например, легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и автобусов сегодня в состоянии обеспечить предложение в необходимом объеме".

"Поэтому программы льготного автолизинга и поддержки газомоторной техники уже сегодня будут востребованы рынком и помогут нашим производителям нарастить предложение. С точки зрения легкового сегмента ситуация несколько сложнее с учетом того, что многие иностранные бренды остановили локальное производство. Тем не менее, например, "АвтоВАЗ" сегодня наращивает свои производственные планы. Мы рассчитываем, что поддержка спроса подтолкнет к росту производство и в легковом сегменте", - добавил он.

По словам Каримова, Минпромторг за увеличение финансирования программы поддержки автокомпонентных производств через механизмы Фонда развития промышленности (ФРП), на что в текущем году уже выделено 30 млрд руб.

"Автокомпонентная программа ФРП сейчас пополнена на сумму 30 млрд рублей. На следующий год мы будем отрабатывать при подготовке бюджета возможности увеличения поддержки. Ситуация меняется сегодня достаточно быстро. Но, в целом, конечно, нам бы хотелось это направление усилить", - сказал он.

Меры господдержки автопрома и компонентных производств в российском автопроме будут обобщены в новой трехлетней стратегии развития отрасли. Путин в июне поручил подготовить ее к осени.