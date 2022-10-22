Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Сфера" стартует с Восточного в субботу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера"-"Скиф-Д" и тремя спутниками "Гонец-М" ожидается в субботу с космодрома Восточный.

Как сообщали в "Роскосмосе", запуск четырех космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" будет осуществлен с площадки 1С в 22:57 по Москве.

По данным "Роскосмоса", это будет первый пуск ракеты-носителя семейства "Союз-2" полностью на новом экологичном горючем - нафтиле.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Он будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км.

Космические аппараты "Гонец-М" используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

"Общая масса четырёх аппаратов составляет около тонны", - сообщали в госкорпорации.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок, он обеспечивает повышенную эффективность, что позволит обеспечить выведение большей полезной нагрузки с помощью ракеты-носителя "Союз-2" на все типы орбит.