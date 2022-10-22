Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в пятницу выполнен пуск легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ.
"21 октября с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту", - говорится в сообщении.
"Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562", - сообщили в Минобороны РФ.