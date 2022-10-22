Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юго-западе Тувы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован вечером в пятницу в 296 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 20:30 по местному времени в пятницу землетрясения находился в 30 км западнее села Саглы, расположенного примерно в 3 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.