Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Кузбассе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Кемеровской области в окрестностях Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:34 по местному времени в субботу, находился примерно в 1,1 км северо-восточнее конноспортивного клуба "Галатея", расположенного на восточной окраине Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.