Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 6 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября", - написал глава региона в телеграм-канале в субботу.

Он также призвал жителей региона к бдительности.

"Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - отметил Старовойт.