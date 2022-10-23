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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Две усиленные линии обороны обустроены на границе в Курской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об окончании строительства двух усиленных линий обороны на границе с Украиной.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал он в телеграм-канале.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работах по установке защитных сооружений.

В Белгородской и Курской областях действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Их территории с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим - средний уровень реагирования.

Хроника 24 февраля – 23 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт
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