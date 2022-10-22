В России за сутки COVID-19 заболели 9,3 тыс. человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил 9 348 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 761 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 413. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 90 человек, накануне сообщалось о 93 умерших.

Выздоровели за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 364 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 389 449 умерших и 20 708 528 выздоровевших.