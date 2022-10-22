Военные РФ отразили попытки наступления украинских войск в ЛНР, ДНР, Херсонской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Отражены попытки наступления вооруженных сил Украины в Херсонской области и на нескольких направлениях в Луганской и Донецкой народных республиках, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области", - сказал он.

По его словам, "все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции".

"Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что отражены попытки наступления украинских войск на территории ЛНР и ДНР.

"На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля", - сказал Конашенков.

"На Красно-Лиманском направлении, - заявил он, - противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы - в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Атаки противника отражены".

Здесь уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, сказал Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказал представитель Минобороны РФ.