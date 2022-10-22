Российские военные нанесли удар по заводу-производителю ракет "Нептун" в Харькове

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по расположенному в Харькове заводу-производителю противокорабельных ракет "Нептун", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

Кроме того украинский истребитель МиГ-29 сбит в районе населенного пункта Перемога Николаевской области.