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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Российские военные нанесли удар по заводу-производителю ракет "Нептун" в Харькове

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по расположенному в Харькове заводу-производителю противокорабельных ракет "Нептун", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

Кроме того украинский истребитель МиГ-29 сбит в районе населенного пункта Перемога Николаевской области.

Хроника 24 февраля – 22 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Харьков
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