Российские военные отразили атаки ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области", - сказал он.

По его словам, "все атаки отражены".

"Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что атаки ВСУ отражены также на ряде направлений в ДНР и Херсонской области.

"На Красно-Лиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества. Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, "на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики".

"Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сказал Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка восемь боевых бронированных машин", - сообщил он.