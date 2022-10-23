Один человек погиб и трое ранены в результате теракта в Херсоне

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате теракта в Херсоне есть погибший и раненые, сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

"В результате теракта на улице Черноморской в Херсоне погиб мужчина 1972 года рождения и три человека ранены. Всем пострадавшим оказывается помощь", - сказал он.

По предварительным данным экстренных служб, в автомобиле или рядом с ним сработало самодельное взрывное устройство.

В минувший вторник власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе города Херсона, на левый берег Днепра. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, это необходимо из-за участившихся ударов ВСУ, а также в связи с угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС.

По данным заместителя главы администрации области Кирилла Стремоусова, к субботе на другой берег Днепра удалось переправить около 25 тысяч человек.