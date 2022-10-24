Российские военные предупредили о подготовке Украиной провокации для обвинения армии РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что располагают данными о подготовке властями Украины провокации, чтобы обвинить армию РФ в ударах по гражданскому населению.

"Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения", - заявил российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

"24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.