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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Российские военные предупредили о подготовке Украиной провокации для обвинения армии РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что располагают данными о подготовке властями Украины провокации, чтобы обвинить армию РФ в ударах по гражданскому населению.

"Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения", - заявил российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

"24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 24 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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