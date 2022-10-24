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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 октября

Обмен предупредительным огнем между КНДР и Южной Кореей, заявление главы Пентагона о важности контактов с РФ, предупреждение военных РФ о провокации Украины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе. По данным ВС Южной Кореи, северокорейское судно нарушило морскую границу РК. Северокорейский Генштаб напротив заявил, что южнокорейский корабль вторгся в морскую военно-демаркационную линию КНДР.

- Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией. При этом Ллойд Остин отверг наличие у Москвы предлогов для эскалации.

- Российские военные предупредили о подготовке Украиной провокации для обвинения армии РФ. Они сообщили, что 24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктов жителям артиллерия иностранных наемников обстреляет места скопления людей.

- Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании. По его словам, он обратился к другим кандидатам, чтобы объединиться в национальных интересах, но им не удалось этого добиться. Экс-премьер пообещал победителю на выборах свою поддержку.

- В Еврокомиссии выразили убеждение, что цены на энергоносители в ЕС будут снижаться. Член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил, что после соглашения глав ЕС о мерах по борьбе с энергокризисом цены на газ снизились на 10%.

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