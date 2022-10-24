Военные РФ заявили, что Киев планирует провокацию для обвинения Москвы в применении тактического ядерного оружия

Минобороны России сообщило о готовности к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

"По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран", - сказал в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сказал он.

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни", - сказал начальник войск РХБЗ РФ.

"В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", - заявил Кириллов.

"Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками. Американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и, тем более, решения Совета безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права. Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае", - сказал Кириллов.

"На Украине имеется мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания", - сказал он.

"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины - силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал Кириллов.

"Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров", - сказал он.

"В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста", - сообщил начальник войск РХБЗ.