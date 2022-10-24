Лавров заявил о готовности обсуждать с партнерами информацию о планах Киева применить "грязную бомбу"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия располагает конкретными данными по поводу намерения Украины применить "грязную бомбу", Москва готова работать с партнерами на экспертном уровне по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую "грязную бомбу". У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться", - сказал он в понедельник на брифинге в Москве.

По словам министра, глава Минобороны Сергей Шойгу "договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне".

Накануне сообщалось, что Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США.

Кроме того, как сообщил Лавров, "мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего, в ООН, в Нью-Йорке".

"Сегодня наши представители будут этим заниматься, в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение этих проблем, которые мы затронем", - отметил российский министр.