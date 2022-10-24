Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за обеспечением довольствием Вооруженных сил России и формирования резервов.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - сказал Мишустин на первом заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.