Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Координационный совет при правительстве создается "в целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной операции".

Основные задачи совета

Этим же документом утверждено положение о координационном совете и его состав.

Согласно положению, председателем координационного совета является премьер-министр РФ, а состав утверждается президентом.

Основными задачами совета являются: принятие решений по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, совет будет принимать решения по вопросам, связанным с обеспечением ВС РФ, других войск, воинских формирований вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе выполнением работ и оказанием услуг в этих целях.

Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, сроки выполнения такого задания, а также контроль за его выполнением.

"Ключевые направления выполнения целевого задания включают в себя, в том числе поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики", - говорится в документе.

Координационный совет будет решать вопросы, связанные с формированием цен на товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения в ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, эта структура будет оказывать содействие в обеспечении создания объектов военной инфраструктуры, в том числе в оборудовании казарм, мест дислокации войск (сил), полигонов, учебно-тренировочных баз и объектов социально-бытового назначения.

Также совет будет осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе создание баз данных мобилизационных ресурсов.

Заседание координационного совета будут проводиться по мере необходимости либо под руководством его председателя, либо по поручению одним его заместителей.

"Члены координационного совета участвуют в его заседаниях без права его замены", - отмечается в положении.

Председатель координационного совета еженедельно представляет президенту РФ доклад о ходе работы этого органа.

Состав

В состав совета, помимо председателя - премьер-министра Михаила Мишустина, вошли: вице-премьеры Дмитрий Григоренко (заместитель председателя координационного совета), Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в него вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС Александр Куренков, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.