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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

В Ингушетии пообещали земельные участки семьям мобилизованных

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Семьи мобилизованных из Ингушетии могут рассчитывать на получение земельного участка под ИЖС, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Принял решение обеспечить земельными участками семьи мобилизованных из Ингушетии, и это будет для них весомой поддержкой", - написал Калиматов в своем телеграм-канале.

"Вопросом о выделении земельных участков будет заниматься министерство имущественных отношений совместно с муниципальными образованиями. Мэрам поручил оказывать помощь семьям мобилизованных при оформлении документов на получение участка под ИЖС, а Минимуществу при приеме документов предоставлять подробную информацию по решению данного вопроса", - пишет Калиматов.

Он добавил, что кроме того, с ректором Ингушского госуниверситета Фатимой Албаковой согласован вопрос об особых льготных условиях для мобилизованных и членов их семей при поступлении в ИнгГУ на бюджетные места. Такие же льготы будут предоставлены призывникам 2022 года и последующих двух лет.

Ингушетия
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