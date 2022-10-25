Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Что случилось этой ночью: вторник, 25 октября

Ингушским мобилизованным обещают земельные участки, российский корабль скорректировал орбиту МКС, Небензя требует обсуждения "грязной бомбы"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- РФ запросила на вторник обсуждение в СБ ООН темы "грязной бомбы" на Украине. Соответствующее заявление сделал Василий Небензя.

- В Ингушетии пообещали земельные участки семьям мобилизованных. Кроме того, детям мобилизованных будут предоставлены льготы для поступления в ИнгГУ.

- Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер. Апелляционное заседание пройдет во вторник.

- Песков подтвердил подготовку саммита с участием РФ, Азербайджана и Армении. Информация о дате и месте проведения саммита будет позже.

- Корабль "Прогресс МС-20" скорректировал орбиту МКС для уклонения от космического мусора. Об этом во вторник сообщило NASA.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent торгуется у $93,25 за баррель

Трасс сделает перерыв в политической карьере после ухода с поста премьер-министра

РФ запросила на вторник обсуждение в СБ ООН темы "грязной бомбы" на Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании

Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании

Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });