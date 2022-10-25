Что случилось этой ночью: вторник, 25 октября

Ингушским мобилизованным обещают земельные участки, российский корабль скорректировал орбиту МКС, Небензя требует обсуждения "грязной бомбы"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- РФ запросила на вторник обсуждение в СБ ООН темы "грязной бомбы" на Украине. Соответствующее заявление сделал Василий Небензя.

- В Ингушетии пообещали земельные участки семьям мобилизованных. Кроме того, детям мобилизованных будут предоставлены льготы для поступления в ИнгГУ.

- Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер. Апелляционное заседание пройдет во вторник.

- Песков подтвердил подготовку саммита с участием РФ, Азербайджана и Армении. Информация о дате и месте проведения саммита будет позже.

- Корабль "Прогресс МС-20" скорректировал орбиту МКС для уклонения от космического мусора. Об этом во вторник сообщило NASA.