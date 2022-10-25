В Кремле не комментируют возможность обмена директора "Мотор Сич" на украинских пленных

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не занимаются вопросами обмена пленными, так ответив на просьбу журналистов прокомментировать возможность обмена арестованного директора запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил обмена Богуслаева на украинских военных, оказавшихся в плену. "Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается и Подоляк", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Служба безопасности Украины сообщила 24 октября, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана директору департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олегу Дзюбе.

В СБУ заявили, что Богуслаев и Дзюба наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию, действуя в сговоре с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.