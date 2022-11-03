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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Глава ДНР анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107 состоится в четверг, 3 ноября, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять ВСУшников", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Пушилина.

Сообщается, что "из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик".

В конце октябре Пушилин сообщал об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

Денис Пушилин ДНР Украина
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