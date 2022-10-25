В Думе призвали решить проблему накопления бюджетных средств на счетах АО и госкорпораций

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету в заключении на проект федерального бюджета предложил законодательно решить проблему, когда АО и госкорпорации аккумулируют бюджетные средств на депозитах в коммерческих банках и получают доходы от инвестирования при отсутствии обоснований бюджетных ассигнований.

"Ключевые проблемы планирования бюджетных ассигнований на взносы в уставные капиталы АО и имущественные взносы РФ в государственные корпорации, публично-правовые компании и государственную компанию имеют тенденцию к ежегодному повторению, что приводит к продолжению отвлечения средств федерального бюджета в виде временно свободных средств на депозитах в коммерческих банках", - говорится в заключении комитета.

По данным депутатов, общий объем временно свободных средств государственных корпораций и государственной компании по состоянию на 1 января 2022 года составил порядка 267,4 млрд рублей, на 1 сентября 2022 года - 228,4 млрд рублей. Доходы государственных корпораций и государственной компании от инвестирования временно свободных средств за 2021 год составили около 7,3 млрд рублей и за январь - август 2022 года - около 16,4 млрд рублей.

Комитет отмечает, что в условиях сокращения бюджетных ассигнований на взносы в уставные капиталы АО и имущественные взносы РФ в течение ближайшего горизонта планирования, нужно создать условия, при которых накопленные остатки бюджетных средств будут использованы на цели, на которые они предоставлялись (либо на новые приоритетные цели) или возвращены в федеральный бюджет.

При этом комитет готов при необходимости принять участие в формирование предложений по уточнению законодательства.

Комитет также отмечает необходимость формирования предложений по совершенствованию системы обоснований бюджетных ассигнований.

"Анализ формирования расходов федерального бюджета на осуществление взносов в уставные капиталы АО свидетельствует, что основными недостатками при планировании бюджетных ассигнований на указанные цели являются отсутствие расчетов и пояснений к обоснованиям планируемых объемов бюджетных ассигнований, а также нормативного правового акта, являющегося основанием для осуществления бюджетных инвестиций, и недостаточный учет показателей использования соответствующих бюджетных ассигнований в предыдущие годы", - говорится в документе.