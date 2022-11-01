Минэкономразвития подготовило методику приоритизации расходов бюджета

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития сформировало методику приоритизации расходов бюджета, ее надо применять как к новым проектам, так и к действующим госпрограммам, механизм должен действовать на постоянной основе, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Он сказал это, выступая на форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"Очевидно, что в ближайшее время нам придется развиваться в условиях гораздо более жестких бюджетных ограничений. Мы понимаем, что у нас есть дополнительные и финансовые потребности, поэтому нам сейчас крайне важно создать механизм управления и оценки приоритетами", - сказал министр.

По его словам, многие ведомства в рамках стратегических сессий летом представили новые предложения по проектам - "в целом хорошие идеи - то, что требуется для адаптации экономики".

"Но для нас было важно утвердить такой подход - мы не обсуждаем тему - выделяем или не выделяем дополнительный рубль. Очевидно, что наша бюджетная политика строится в увязке с денежно-кредитной политикой, и мы понимаем, сколько денег мы можем потратить эффективно, не разгоняя инфляцию, поддерживая макроэкономическую стабильность и в тоже время поддерживая экономический рост. Наша задача: в рамках выделенных средств определиться, куда нам эффективнее вкладывать деньги - в туризм, в поддержку строительства жилья, в поддержку строительства автомобильных дорого, в импортозамещение, в транспортно-логистические коридоры и так далее", - сказал Решетников.

"Поэтому нам очень важно сейчас разработать и адаптировать механизм приоритизации. Мы взяли за основу тот опыт оценки стратегических инициатив, который у нас сформировался летом прошлого года, и его адаптировали. По сути мы разработали методику приоритизации (расходов бюджета - ИФ), которая предполагает несколько этапов", - сообщил глава Минэкономразвития

"На первом этапе мы определяем основные параметры проекта (отрасль, объем средств, инструмент поддержки) - здесь важно определить, на что он влияет - на увеличение спроса или стимулирование предложения, и в зависимости от оценки рынка это существенно влияет на эффективность конкретного мероприятия", - сказал он.

"У нас шли большие споры, например, в рамках туризма - мы говорили о том, что нам сейчас нужно больший акцент делать на мероприятия, связанные с поддержкой предложения, например, с поддержкой спроса, потому что явно в стране дефицит инфраструктуры, которая необходима для размещения туристов", - отметил министр.

"Второй момент - мы поддерживаем инвестиционную фазу или операционную фазу? Если поддерживаем инвестиционную фазу, надо считать эффекта дальше - на десятилетнем периоде. Многие регионы предлагают вложения в метро, тяжелую транспортную инфраструктуру и так далее. Мы же со своей стороны всегда призываем оценить последующие, например, расходы на содержание этой инфраструктуры - будут ли они сбалансированы с эффектами от развития недвижимости и так далее, которая будет сопутствовать развитию этой инфраструктур. Это требует большой комплексной оценки", - заявил Решетников.

"Мы сейчас отработали эту методику, вместе с ведомствами провели приоритизацию и в ближайшее время будем плотно обсуждать эти результаты, а затем будем предлагать в правительстве некую методику сделать постоянно действующей с тем, чтобы не только новые заявки рассматривать, но и действующие программы нам нужно также оценить и проанализировать с точки зрения соответствия текущим потребностям, чтобы наша система управления, наши программы были адекватны тем вызовам, с которыми мы на сегодняшний момент столкнулись", - сообщил министр.

"Важно сказать, что эта система строится на принципах рыночности, открытости нашей экономики, и мы придерживались, придерживаемся и будем придерживаться этих принципов. Мне кажется, это крайне важно об этом сейчас сказать, что даже в условиях такого санкционного давления мы остаемся открытой экономикой, придерживаемся рыночных методов, стараемся максимально избегать вмешательство в ценообразование и даже тогда когда вмешиваемся, стараемся делать это на максимально временной основе и понимаем, что это отклонения от тренда, а не правило", - подчеркнул глава Минэкономразвития.