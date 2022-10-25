Петербуржцы наблюдают солнечное затмение
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Солнечное затмение можно наблюдать в Петербурге во вторник.
Жители разных районов города делятся в соцсетях фотографиями астрономического явления.
Поскольку в городе ясная и безоблачная погода, для наблюдения нет препятствий.
По данным Пулковской обсерватории, затмение является частным: Луна экранирует только часть Солнца. Для Петербурга эта часть составит около 60%.
Как пояснили "Интерфаксу" в обсерватории, покрытия такого размера недостаточно, чтобы увидеть явление невооруженным глазом (что еще и опасно), но это можно сделать через специальные пленки.
Затмение началось в 12:15 по московскому времени, достигло максимума в 13:26 и завершится в 14:37.
По данным Московского планетария, явление могут наблюдать жители европейской части России и Западной Сибири.