На Земле во вторник можно будет наблюдать солнечное затмение

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - 17 февраля днем ожидается солнечное затмение, сообщили вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Первое падение полутени на Землю - в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза - с 14:44 до 15:37. Пик - в 15:13", - говорится в сообщении.

По данным ученых, на Солнце произошли короткие одиночные вспышки, вызвавшие магнитную бурю длительностью меньше часа. Она стала самой сильной в феврале, отмечают ученые.