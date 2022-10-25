Власти РФ выделили дополнительные средства на обмундирование для участников СВО

Средства для выплат мобилизованным направлены в Минобороны РФ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло дополнительные меры, в том числе и финансирования, для того чтобы российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, не нуждались в обмундировании и снаряжении, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Глава правительства особо выделил такое направление, как оснащение войск специальными средствами индивидуальной защиты.

"Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", - сказал премьер.

По его словам, следует подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

"До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры их соблюдения", - добавил Мишустин.

Все средства для выплат мобилизованным гражданам доведены до министерства обороны РФ, доложил президенту РФ Мишустин.

"Вы давали поручение организовать своевременное представление ежемесячных средств нашим защитникам, включая мобилизованных и тех, кто пока проходит обучение и подготовку. В рамках координационного совета эту работу ведет Татьяна Голикова совместно с Антоном Силуановым. Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. Все средства своевременно доведены до министерства обороны", - заявил премьер-министр РФ.