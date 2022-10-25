Собянин заявил о необходимости усиления мер безопасности в приграничных регионах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Для реагирования на возникающие угрозы в приграничных регионах необходимы дополнительные меры. Об этом сообщил мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования Сергей Собянин.

"В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Он отметил, что в большинстве регионов страны отработка уровней реагирования на возникающие угрозы, технические и организационные мероприятия с привлечением всех силовых ведомств и правительства проходят в плановом режиме.