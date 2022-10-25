Около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных обустроили в субъектах РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Около 60 тысяч мест для мобилизованных граждан обустроено с помощью субъектов России, сообщил глава рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования, мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время с помощью субъектов РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

По его словам, эта работа проводится в рамках развертывания мест размещения и обучения мобилизованных граждан.

Собянин отметил, что эта работа будет продолжена. "Сегодня мы также разговаривали с министерством обороны для того, чтобы скоординировать эти усилия уже с учетом имеющегося опыта", - добавил он.