Что произошло за день: вторник, 25 октября

Заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ, назначение нового премьера Великобритании, первый полет модернизированного самолета пятого поколения в Подмосковье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялось заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Как сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, правительство РФ приняло дополнительные меры, чтобы участники СВО не нуждались в обмундировании и снаряжении. Он призвал подключить к обеспечению военных все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия, привлекать к этому субъекты РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости усиления мер безопасности в приграничных регионах и сообщил, что для мобилизованных с помощью субъектов РФ обустроили около 60 тысяч мест.

- РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей. Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства. В нем предлагается использовать неоригинальные компоненты, которые производятся в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобрены к установке на воздушные суда.

- У здания телецентра в Мелитополе взорвался автомобиль. Мощность взорвавшейся бомбы составила не менее 15 кг тротила, сообщили в правоохранительных органах. Пострадали шесть человек.

- Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Он пообещал исправить ошибки предыдущего правительства и принести в Великобританию экономическую стабильность. Доминик Рааб назначен заместителем британского премьера, Джеймс Клеверли сохранил пост главы МИД, Бен Уоллес будет министром обороны, Джереми Хант - главой Минфина.

- Первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57 состоялся в Подмосковье. Как сообщили в ОАК во вторник, полет был совершен 21 октября, длился 56 минут и прошел без замечаний.

- Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер. 4 августа суд признал ее виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и в их контрабанде, она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

- Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron (включен в список физлиц-иноагентов) признан экстремистским. Замоскворецкий районный суд Москвы сообщил, что речь идет о песне "Последний звонок".

- Adidas расторг партнерство с американским музыкантом Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.