В Петербурге загорелся склад на площади 6 тыс. кв. метров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил 6 тыс. кв. м на складе в Колпинском районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба городского управления МЧС.

"Происходит горение на площади 6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным никто не пострадал.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как отмечают в главке, группировка, работающая на месте пожара, увеличена до 110 сотрудников МЧС и 24 единиц техники.

По информации пресс-службы МЧС РФ, к тушению привлечен пожарный поезд. К месту направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района начался пожар на складе размером 100 на 240 м, высотой 12 м.