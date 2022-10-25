Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Петербурге загорелся склад на площади 6 тыс. кв. метров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил 6 тыс. кв. м на складе в Колпинском районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба городского управления МЧС.

"Происходит горение на площади 6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным никто не пострадал.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как отмечают в главке, группировка, работающая на месте пожара, увеличена до 110 сотрудников МЧС и 24 единиц техники.

По информации пресс-службы МЧС РФ, к тушению привлечен пожарный поезд. К месту направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района начался пожар на складе размером 100 на 240 м, высотой 12 м.

Петербург Колпино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 25 октября

Песков заявил, что решение о главе делегации РФ на G20 еще не принято

Власти РФ выделили дополнительные средства на обмундирование для участников СВО

Власти РФ выделили дополнительные средства на обмундирование для участников СВО

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер

В Думе призвали решить проблему накопления бюджетных средств на счетах АО и госкорпораций

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });