В Петербурге загорелся склад на площади 6 тыс. кв. метров
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил 6 тыс. кв. м на складе в Колпинском районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба городского управления МЧС.
"Происходит горение на площади 6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
По предварительным данным никто не пострадал.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
Как отмечают в главке, группировка, работающая на месте пожара, увеличена до 110 сотрудников МЧС и 24 единиц техники.
По информации пресс-службы МЧС РФ, к тушению привлечен пожарный поезд. К месту направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.
Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района начался пожар на складе размером 100 на 240 м, высотой 12 м.