Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тыс. кв. метров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга выросла с 6 тыс. кв. метров до 12 тыс. кв. метров.

"В здании склада происходит горение строительных материалов на площади 12 тыс. кв. м", - сообщает во вторник вечером пресс-служба управления МЧС по северной столице.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, отмечают в ведомстве.

Пожар тушат по третьему рангу из пяти. На месте работают 123 сотрудника МЧС и 27 единиц техники. Задействован пожарный поезд.

Для мониторинга состояния воздуха к месту пожара направлена передвижная лаборатория.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе общей площадью 24 тыс. кв. метров и высотой 12 метров. Изначально сообщалось, что огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже площадь возгорания выросла до 6 тыс. кв. метров.