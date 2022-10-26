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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" выведен на орбиту

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21", следует из трансляции "Роскосмоса".

В РоссииКосмический грузовик "Прогресс МС-21" стартовал к МКС с БайконураКосмический грузовик "Прогресс МС-21" стартовал к МКС с БайконураЧитать подробнее

Корабль штатно отделился от третьей ступени в 03:28 по московскому времени и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Его полет пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к модулю "Поиск" запланирована на 28 октября в 05:50 по московскому времени.

В материалах "Роскосмоса" к запуску отмечается, что в ходе полета корабль совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,36 млн км.

Ранее в среду ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-21" штатно стартовала в 03:20 мск с площадки 31 космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите восемь месяцев.

Сообщалось, что "Прогресс МС-21" доставит на станцию 2 520 кг грузов, среди них 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Кроме того, на грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор", также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в принтере.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

Прогресс Байконур МКС Роскосмос
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