Космический грузовик "Прогресс МС-21" стартовал к МКС с Байконура

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала штатно в 03:20 по московскому времени с площадки №31. Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на 28 октября в 05:50 по московскому времени.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите восемь месяцев.

Сообщалось, что "Прогресс МС-21" доставит на станцию 2 520 кг грузов, среди них 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Кроме того, на грузовике будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор", также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в принтере.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.