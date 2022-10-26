В Магаданской области возник дефицит дизельного топлива на АЗС

На заправках ввели ограничения на отпуск солярки, власти региона отменили лимиты для легковых машин

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Магаданской области автозаправки ввели ограничения на отпуск дизельного топлива из-за дефицита и ажиотажного спроса, однако власти отменили его для легковых автомобилей, оставив только для грузовых, сообщил в Telegram губернатор региона Сергей Носов.

"Оптовая цена на дизтопливо сегодня выше, чем в рознице на колымских заправках. Часть большегрузов начали заправляться на городских АЗС, образовались очереди. Сотрудники станций допустили большую ошибку, пытаясь сдержать неоправданный ажиотаж объявлениями об ограничениях. Я переговорил с собственниками и руководителями организаций, поставляющих топливо в регион. Объявления сняли. Личный транспорт будут заправлять в полном объеме", - написал он.

При этом большегрузный транспорт не сможет заправиться полностью на городских АЗС: будет отпускаться не более 500 литров.

"В регионе запаса топлива хватит до середины ноября. При этом заключены договоры, танкеры находятся в пути в Магадан", - заверил губернатор.

Руководитель управления ФАС по Магаданской области Марина Романенко подтвердила "Интерфаксу", что в городе есть ограничения по продаже дизельного топлива.

26 октября местные СМИ сообщили, что основной поставщик нефтепродуктов в регион - ООО "Колыманефтепродукт" - ввел ограничение на продажу солярки: не более 50 литров одному покупателю. "Интерфаксу" не удалось получить комментарий в компании.

Губернатор Носов на встрече с президентом Владимиром Путиным 21 октября заявил, что рассчитывает на стабилизацию поставок в регион грузов и, в частности топлива, после принятия закона о "северном завозе".

Он напомнил, что в области много мазутных котельных. "Поэтому завоз топлива, цена на топливо, стабильность поставок для нас являются принципиально важными. И здесь Ваше поручение по северному завозу – мы ждем его реализации – позволит обеспечить нас стабильно мазутом, дизельным топливом. Потому что всё-таки мазут за год подорожал на 40 процентов, а это очень чувствительно, я уж не говорю, что дизельное топливо зимнее – тоже на 20 процентов. Невозможно планировать бюджет, когда удорожание происходит, скажем так, непредвиденно. Я еще раз повторяю: надеюсь, что мероприятия по северному завозу позволят нам решить эту проблему", - сказал губернатор тогда.

Проект федерального закона "О северном завозе", разработанный Минвостокразвития по поручению президента, как ожидается, будет направлен на рассмотрение правительства до конца осени.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Колыманефтепродукт" принадлежит местной предпринимательнице Федосье Суханкиной. Основной вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. "Колыманефтепродукт" также является головной компанией и владельцем 76,6% акций золотодобывающего ОАО "Горно-добывающая компания "Берелех".