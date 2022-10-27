Чиновники в "ручном режиме" обеспечили загрузку дизтопливом танкера для Магадана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заместители руководителей Минвостокразвития и Минтранса Александр Пошивай и Гаджимагомед Гусейнов в среду в "ручном режиме" обеспечили загрузку в порту "Восточный" дизтопливом танкера "Бухта Нагаева", который должен доставить нефтепродукты в Магадан.

Об этом, представляя сенаторам законопроект "О северном завозе", сообщил глава Минвостокразвития Олег Чекунков.

"Александр Пошивай и Гаджимагомед Гусейнов вчера вручную обеспечивали загрузку дизтопливом танкера "Бухта Нагаева" в порту "Восточный". Казалось бы, два замруководителя федерального министерства и один танкер, который должен был дозагрузиться топливом. А на кону стояло снабжение топливом целого региона - Магадана. Что произошло: грузоотправитель - частная компания, в порту есть альтернативное судно, которое идет на экспорт, более выгодное для порта. И в отсутствии норм приоритетности обслуживания грузов приоритет делается в пользу более выгодного груза. А от этого зависит поставка груза для региона, зависит 150 тысяч человек. И каждый год десятки таких историй. Вот мы ровно для того работаем над представляемым законопроектом, чтобы грузы северного завоза обслуживались в первую очередь", - сказал Чекунков.

На этой неделе Магадан столкнулся с ажиотажным спросом на солярку, на городских АЗС был наплыв фур. Заправки ограничили отпуск дизельного топлива, однако власти отменили ограничение для легковых автомобилей, оставив только для грузовых. О возникшей проблеме писал в своем телеграм-канале губернатор Магадана Сергей Носов, отмечая, что выход из ситуации ищут и что запаса топлива в регионе хватит до середины ноября.

Руководитель управления ФАС по Магаданской области Марина Романенко подтверждала "Интерфаксу", что в городе есть ограничения по продаже дизельного топлива. В Минэнерго заявляли, что Магаданская область обеспечена дизельным топливом в полном для удовлетворения спроса объеме. При этом НПЗ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов готовы в случае необходимости направить дополнительное топливо в направлении Магаданской области и поддерживать ритмичность отгрузок.

Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития и сейчас проходит согласования. Его одорили все 25 регионов, которых коснется его принятие. Также согласования получены от профильных ведомств и госкорпорации "Росатом". Законопроект направлен для получения заключений Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, после чего будет внесен в правительство. Планируется, что законопроект вступит в силу с 2024 года.