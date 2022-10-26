Эксперт предложил объединить в один документ инициативы в сфере рыболовства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Законодательные инициативы в сфере рыболовства РФ необходимо объединить в один документ для того, чтобы интегрировать, взаимоувязать обсуждаемые поправки и не увеличить финансовую нагрузку на отрасль, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Действующий ныне закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" – самый изменяемый в России. С 2018 года в Госдуму было направлено 26 законопроектов о внесении в него изменений. Принято пока 11", - сообщил Савельев "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время на рассмотрении в нижней палате парламента находятся несколько законопроектов, касающихся изменений в федеральный закон о рыболовстве. Это, в частности, законопроекты о внесении изменения в статью 33-7 в части совершенствования предоставления доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели (№161458-8), о внесении изменений, направленных на установление запрета на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях (№40333-8), о внесении изменений, касающихся электронных аукционов на рыболовные участки (№1070692-7).

Но, как считает Савельев, в наибольшей степени на работе отрасли могут отразиться проекты законов, которые вносят изменения в механизм распределения инвестиционных квот добычи водных биоресурсов (№173016-8, так называемый законопроект о втором этапе распределения инвестквот) и предусматривают увеличение ставок сбора на вылов биоресурсов и отмену действующих льгот (проект закона №1260570-7 "О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", принят в первом чтении).

По его словам, их принятие в предложенном виде приведет "к непосильной финансовой нагрузке на рыбопромышленников, в результате многие из них могут просто прекратить работу". При этом он пояснил, что сами рыбопромышленники неоднократно выступали с инициативой об увеличении ставок сбора и готовы взять на себя обязательства по их уплате. Но при этом они подчеркивали, что готовы на этот шаг без изъятия квот. То есть без второго этапа их распределения.

Между тем, напомнил он, предлагаемый в законопроекте №173016-8 механизм распределения инвестиционных квот предусматривает выделение дополнительно на инвестиционные цели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

По поводу этого документа уже длительное время идут споры. Причем против принятия законопроекта выступили не только главы ведущих рыболовецких регионов, но и Счетная палата, которая проанализировала результаты реализации первого этапа распределения инвестквот. Согласно ее заключению, цели первого этапа не достигнуты, а эффективность этого регулирования "может быть поставлена под сомнение".

С 2017 по 2021 годы и 9 месяцев этого года, по данным Росрыболовства, на которые ссылается Счетная палата, реализован всего 31 инвестпроект из 132, введен 21 из 27 рыбоперерабатывающих заводов, 7 из 64 судов, строительство 20 судов еще даже не начато.

Между тем, как сообщил Савельев, за последние пять лет рыбаки без участия в программе инвестквот построили 19 судов и готовят к сдаче еще три.

По итогам парламентских слушаний, которые прошли в Госдуме на минувшей неделе, было решено провести обсуждение законопроекта в рамках согласительной комиссии до его рассмотрения в первом чтении.

Первое чтение законопроекта намечено на четверг, 27 октября.

Как сообщается в проекте постановления Госдумы (размещен в телеграм-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников - ВАРПЭ), из законопроекта предлагается исключить субъекты малого и среднего бизнеса, проведение аукционов по добыче моллюсков и других беспозвоночных, а также уточнить даты вступления его некоторых положений в силу.