Рыбопромышленники попросили поддержать инвесторов строительства флота

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) считает, что все инвесторы, вкладывающие средства в строительство рыбопромыслового флота и столкнувшиеся со срывом сроков сдачи судов, должны получить поддержку.

Об этом говорится в письме президента ВАРПЭ Германа Зверева вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову. "Интерфакс" ознакомился с посланием.

В нем говорится, что по итогам совещания, которое Мантуров провел в конце 2022 года, были даны поручения ряду ведомств по проработке мер поддержки отдельных инвесторов, реализующих проекты по строительству судов рыбопромыслового флота в рамках программы инвестквот.

"Итоговые поручения учитывают интересы лишь трех рыбопромышленных холдингов, реализующих менее 38% инвестиционных проектов в части судостроения (39 из 105 законтрактованных судов), - говорится в письме. - ВАРПЭ предлагает распространить предложенные в протоколе совещания меры на все предприятия, инвестирующие в строительство рыбопромысловых судов на первом этапе программы и столкнувшиеся с вынужденным переносом сроков строительства".

Речь идет о таких мерах поддержки, как предоставление кредитных каникул, реструктуризация кредитной задолженности с учетом возможных сроков сдачи судов и отмена требования предоставления банковских гарантий.

Необходимость этого связана с тем, что в течение всего периода задержки строительства судов инвесторы будут вынуждены выполнять свои финансовые обязательства перед банками: выплачивать проценты по полученным кредитам (в том числе с плавающей ставкой), поддерживать ковенанты на установленном кредитными договорами уровне, продлять и обслуживать банковские гарантии, выданные Росрыболовству в качестве обеспечения строительства (в том числе в течение 2 лет после введения судов в эксплуатацию), возвращать ранее полученные кредиты на приобретение, строительство или модернизацию судов. При этом общая долговая нагрузка на предприятия рыбной отрасли уже превышает 450 млрд рублей.

"Так, к примеру, фактические затраты "РК им. Ленина" на обслуживание банковской гарантии с учетом ее продления по еще нереализованным проектам по строительству одного крупнотоннажного, двух среднетоннажных и 6 малотоннажных рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот возрастут двукратно - с 30,8 млн до 63 млн рублей", - говорится в письме.

ВАРПЭ уточняет, что большинство инвесторов столкнулось с задержками со стороны верфей, отказами в поставке импортного оборудования, не имеющего отечественных аналогов, и, как следствие, с необходимостью переноса сроков строительства судов минимум на 6-18 месяцев. На стадии строительства находятся 94 судна, при этом постройка 11 из них в принципе приостановлена, перспектива их сдачи заказчикам неясна. Ожидается, что программа в части судостроения будет завершена только к 2028-2029 годам, отмечается в письме. В то же время первоначальный срок предусматривал завершение строительства всех 105 судов до 2025-2026 годов.