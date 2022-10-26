Генпрокурор РФ сообщил об увольнении 800 чиновников-коррупционеров за 1,5 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за полтора года в связи с утратой доверия были уволены 800 российских чиновников, замешанных в коррупции.

Его слова привела пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выступая на 7-м заседании Межгосударственного Совета по противодействию коррупции, Краснов сообщил, что, так как после увольнения по такому основанию чиновник не вправе осуществлять властные полномочия в течение 5 лет, а данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, "данный механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики".

В своём выступлении генпрокурор отметил положительный эффект от реализации прокурорами полномочий по изъятию у чиновников имущества, легальность происхождения которых ими не доказана. "Только за последние два года в рамках инициированных нами антикоррупционных мероприятий судами с таких должностных лиц взыскано свыше 117 миллиардов рублей", - сказал Краснов.

Он добавил, что в этом году по иску прокуратуры в доход государства изъято 22 объекта недвижимости стоимостью свыше 50 миллионов рублей, "которые за время службы бывший высокопоставленный коррупционер успел приобрести и оформить в собственность на себя и родственников".

В мероприятии также участвовали представители прокуратур и антикоррупционных ведомств Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.