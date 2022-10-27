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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Астана сообщила о договоренности стран СНГ выдавать беглых коррупционеров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Страны-участницы СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров, сообщила пресс-служба госагентства Казахстана по противодействию коррупции. Там уточнили, что соглашение было подписано на саммите СНГ в Астане 14 октября.

Документ был подготовлен в 2008 году, но только в 2022 году стороны договорились о его окончательной редакции и о подписании на высшем уровне, отметили в агентстве.

"Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет: оказываться содействие по уголовным делам о коррупции; проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям; осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции", - рассчитывают в Астане.

Одновременно будут создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции; разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции; осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга; повышаться квалификация кадров.

Казахстан Астана СНГ
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