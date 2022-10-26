Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла поправки, отменяющие действующий сейчас запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Предусматривается, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных рядом других статей Уголовного кодекса, в частности, за совершение террористического акта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение акта международного терроризма.

Альтернативная гражданская служба

Кроме того, согласно поправкам, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, предусматривает проект закона.

Поправки одобрены в рамках второго чтения законопроекта (546749-7).