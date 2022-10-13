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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях
Фото: Совет Федерации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Подготовлен законопроект, предусматривающий возможность освобождения от наказания для определенных категорий осужденных, которые проявят мужество и героизм в боевых действиях, сообщила сенатор Ольга Ковитиди.

"Разработала вместе с коллегой Андреем Клишасом законопроект об участии осужденных военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести, в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале.

По ее словам, документ предполагает, что "если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания".

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Ковитиди отметила, что действие закона не будет распространяться на осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

По словам Ковитиди, инициатива устранит пробел в действующем законодательстве, в котором отсутствуют правовые механизмы, позволяющие принимать участие в боевых действиях осужденным, которые этого хотят.

"Нами предложено внести изменения в УК РФ, дополнив его ст. 82.2, предусматривающей возможность "предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях", - написала Ковитиди.

Освобождение от наказания данной категории осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

Совфед Ольга Ковитиди
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