В Думу внесли проект о слиянии блокчейн-платформ по выпуску ЦФА и финансовых маркетплейсов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace) сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№221502-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Закон о создании в РФ финансового супермаркета ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят летом 2020 г. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

Обеспечивать совершение сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами должен оператор финансовой платформы: создан в форме АО, минимальный размер собственных средств 100 млн рублей, реестр операторов ведет ЦБ.

При этом, согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной (краудфандинговой) платформы.

Внесенный депутатами законопроект вносит еще одно исключение – из-под запрета на совмещение деятельности выводят операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, операторов обмена ЦФА.

"Законопроектом расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА и деятельности оператора обмена ЦФА. Указанная новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг", - говорится в пояснительных материалах.

По данным ЦБ на 21 октября в реестре операторов финансовых платформ семь организаций, среди них - платформа ПАО "Московской биржи" (finuslugi.ru), АО "ВТБ Регистратор", "Инфтинитум", "Сравни.ру", АО "Открытый финансовый маркетплейс", АО "Открытые цифровые решения", АО "Цифровые технологии". В реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА три участника - "Атомайз" (один из инвесторов - "Интеррос" Владимира Потанина), Сбербанк и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.

Еще одна новелла законопроекта касается совершения на финансовых платформах сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Сейчас покупателями ценных бумаг могут выступать только потребители финансовых услуг.

"Таким образом, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями облигаций. Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу", - говорится в пояснительной записке.

Для снятия данного барьера в законопроекте предлагается включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.

Третья новелла законопроекта позволяет неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования покупать государственные ценные бумаги субъекта РФ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.