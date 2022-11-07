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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает проработать с участниками рынка и федеральными органами власти возможность перевода в цифровую форму традиционных финансовых инструментов, в том числе облигаций федеральных и региональных займов, говорится в докладе регулятора "Развитие рынка цифровых активов в РФ".

"Современные технологии позволяют перевести привычные финансовые инструменты (ценные бумаги, срочные контракты) в цифровую форму. В связи с этим в качестве одного из направлений будущего развития регулирования цифровых прав предлагается рассмотреть меры, направленные на создание регуляторных условий для появления цифровых аналогов иных видов финансовых активов", - говорится в докладе.

Так, предлагается проработать возможность выпуска в виде цифровых прав традиционных финансовых инструментов, таких как неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов, и другие. Также ЦБ считает возможным перевести в цифровую форму задолженность третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация), токенизированные драгоценные металлы и камни ("гибридные" цифровые права, позволяющие получить драгоценный металл/камень или эквивалент стоимости такого драгоценного металла/камня) и "титульные" NFT.

"При этом для случаев выпуска цифровых инструментов, неразрывно связанных с какими-либо базовыми активами, законодательство должно предусматривать требования, направленные на обеспечение сохранности и юридической связанности базовых активов с выпущенным в результате такой токенизации соответствующим цифровым инструментом", - говорится в докладе.

ЦБ РФ
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