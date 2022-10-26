Власти Херсонской области сообщили о попытке ВСУ прорвать линию обороны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные в составе до четырех батальонно-тактических групп в течение суток пытались прорвать линию обороны в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-ой мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Стремоусов добавил, что ВСУ вернулись на прежние рубежи, "понеся большие потери в личном составе и бронетехнике, в том числе двух танков".

Власти региона на минувшей неделе объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра. Решение было принято в связи участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за неделю правобережье покинули более 70 тысяч человек.