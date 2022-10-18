Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гражданское население четырех муниципалитетов Херсонской области будет перемещено на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Мной было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - написал он в своем в телеграм-канале.

Он объяснил это решение "созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито".

Сальдо сообщил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления. "Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины", - написал он.

По его словам, "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".

Сальдо пояснил, что тем жителям Херсонской области, кто решит переехать далее, в регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Он также попросил всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергей Суровикин сообщил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного удара по Херсону.

"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", - заявил во вторник журналистам командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.