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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Суд обязал иностранные СМИ и Навального удалить и опровергнуть публикацию о Дерипаске

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному и трем иностранным СМИ.

"Суд удовлетворил исковое требование, обязал Навального, а также The Insider SIA (признан иноагентом), американские издания Newlines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited (издатель Daily Mail) удалить спорную публикацию и опубликовать опровержение в течение 10 суток с момента вступления решения в законную силу, а также удалить фотографию с министром Сергеем Лавровым, так как это представляет собой вмешательство в частную жизнь истца", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Мельников отметил, что материальных требований в иске заявлено не было, однако суд согласился позицией истца и назначил ответчикам судебную неустойку в случае, если они не захотят добровольно исполнять вынесенное решение.

"Согласно решению, если ответчики откажутся добровольно исполнять решение суда после его вступления в законную силу, то к каждому из них будет применена неустойка в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда", - пояснил адвокат.

В силу решение суда вступит через 30 суток, если не будет обжаловано.

По словам адвоката, поводом для обращения в суд стало "расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ".

Алексей Навальный Олег Дерипаска Москва
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