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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Суд 20 сентября рассмотрит иск Дерипаски к Навальному и иностранным СМИ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Зеленоградский суд Москвы назначил на 20сентября рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих, латвийскому изданию The Insider SIA (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) и американским Newlines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Поводом для иска он назвал "расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ".

"Материальных требований не заявлено, просим суд признать распространенные сведения не соответствующими действительности и обязать ответчиков опровергнуть их и удалить", - сказал Мельников.

Олег Дерипаска Алексей Навальный Георгий Албуров Мария Певчих Сергей Лавров Алексей Мельников Зеленоградский суд
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