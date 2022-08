Суд 20 сентября рассмотрит иск Дерипаски к Навальному и иностранным СМИ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Зеленоградский суд Москвы назначил на 20сентября рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих, латвийскому изданию The Insider SIA (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) и американским Newlines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Поводом для иска он назвал "расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ".

"Материальных требований не заявлено, просим суд признать распространенные сведения не соответствующими действительности и обязать ответчиков опровергнуть их и удалить", - сказал Мельников.